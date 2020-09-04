Факты ICTV — Выпуск 15:45 (04.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине за минувшие сутки вновь антирекорд по коронавирусу; немецкие политики меняют риторику после отравления российского оппозиционера Алексея Навального; в Ровенской области в селе Млынив продолжается конфликт вокруг гимназии; в Корсунь-Шевченковском заповеднике отреставрировали военную технику.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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