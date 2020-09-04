Факти ICTV – Випуск 15:45 (04.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні за минулу добу знов антирекорд по коронавірусу; німецькі політики змінюють риторику після отруєння російського опозиціонера Олексія Навального; у Рівненській області у селищі Млинів триває конфлікт довкола гімназії; у Корсунь-Шевченківському заповіднику відреставрували воєнну техніку.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.