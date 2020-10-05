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Факты ICTV — Выпуск 15:45 (05.10.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.10.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Минздрав готовится к 5 тыс. заражений в день, СНБО на конец октября прогнозирует общее количество заболевших в 360 тыс.; медицинским кислородом обеспечена всего треть больниц; во Франции более 12,5 тыс. больных за сутки, рестораны и бары должны регистрировать своих посетителей, в противном случае — закрыться; современные украинские писатели стали лицами нового литературного календаря.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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