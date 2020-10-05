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Факти ICTV – Випуск 15:45 (05.10.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.10.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: МОЗ готується до 5 тис. заражень на день, РНБО на кінець жовтня прогнозує загальну кількість хворих в 360 тис.; медичним киснем забезпечена всього третина лікарень; у Франції понад 12,5 тис. хворих за добу, ресторани і бари мають реєструвати своїх відвідувачів, в іншому випадку – закритися; сучасні українські письменники стали обличчями нового літературного календаря.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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