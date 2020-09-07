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Факты ICTV — Выпуск 15:45 (07.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: все о коронавирусе: статистика в Украине, мире и последние исследования ученых; в Беларуси задержали одну из активисток оппозиции Марию Колесникову; территория несвободы в парке возле площади Свободы, харьковские студенты протестуют против произвола и наглости муниципальных охранников; осень таки приближается, в Украину идет умеренное похолодание — начнутся  дожди, однако теплые дни еще обязательно вернутся.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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