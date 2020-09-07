Факти ICTV – Випуск 15:45 (07.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: все про коронавірус: статистика в Україні, світі та останні дослідження вчених; у Білорусі затримали одну з активісток опозиції Марію Колесникову; територія несвободи у парку біля майдану Свободи, харківські студенти протестують проти свавілля та нахабності муніципальних охоронців; осінь таки наближається, в Україну йде помірне похолодання – почнуться й дощі, однак теплі дні ще обов’язково повернуться.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.