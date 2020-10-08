Факты ICTV — Выпуск 15:45 (08.10.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.10.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине уже более 5 тыс. инфицированных коронавирусом в сутки; президент Зеленский встретился в Лондоне с премьером Великобритании Борисом Джонсоном; украинская молочка пользуется огромным спросом в Эмиратах, Саудовской Аравии и Иране; в Украине появился музей науки, где интересно будет не только детям, но и взрослым.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.
2020-10-08
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