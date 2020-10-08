Факти ICTV – Випуск 15:45 (08.10.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.10.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні вже більше 5 тис. інфікованих коронавірусом за добу; президент Зеленський зустрівся в Лондоні з прем’єром Британії Борисом Джонсоном; українська молочка користується величезним попитом в Еміратах, Саудівській Аравії та Ірані; в Україні з’явився музей науки, де цікаво буде не лише дітям, а й дорослим.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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