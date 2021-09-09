Факты ICTV — Выпуск 15:45 (09.09.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.09.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: ситуация на Донбассе обострилась; с 1 октября Газпром планирует начать подачу газа через Северный поток-2; одним из важнейших законопроектов, который народные депутаты будут рассматривать на этой сессии, является документ Про олигархов; на Прикарпатье десятилетний мальчик упал с аварийного моста.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.
2021-09-09
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