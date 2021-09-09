Факти ICTV – Випуск 15:45 (09.09.2021)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.09.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ситуація на Донбасі загострилася; з 1 жовтня Газпром планує розпочати подачу газу через Північний потік-2; одним із найважливіших законопроектів, який народні депутати розглядатимуть цієї сесії, є документ Про олігархів; на Прикарпатті десятирічний хлопчик впав з аварійного мосту .
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.
2021-09-09
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