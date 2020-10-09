Факты ICTV — Выпуск 15:45 (09.10.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.10.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине более 5,8 тыс. инфицированных коронавирусом, в киевских больницах заканчиваются места, Кличко предлагает чиновникам использовать потенциал ведомственных больниц, учреждений академии наук и Министерства здравоохранения; впервые украинцам придется голосовать в условиях пандемии; коронавирусную осень скоро усилит сезонный грипп, в этом году будут циркулировать четыре его штаммы.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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