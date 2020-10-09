Факти ICTV – Випуск 15:45 (09.10.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.10.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні понад 5,8 тис. інфікованих коронавірусом, у київських лікарнях закінчуються місця, Кличко пропонує урядовцям використати потенціал відомчих лікарень, установ академії наук і МОЗ; вперше українцям доведеться голосувати в умовах пандемії; коронавірусну осінь скоро підсилить сезонний грип, цього року циркулюватимуть чотири його штами.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.