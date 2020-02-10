Факты ICTV – Выпуск 15:45 (10.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: впервые Оскара за лучший фильм дали международной ленте, в общем фильм Паразиты южнокорейского режиссера забрал четыре статуэтки; уже в двух украинцев на японском лайнере обнаружили признаки коронавируса; в Украине на учете 30 тыс. больных с активной формой туберкулеза; маленькая Эстония имеет территориальные претензии к России.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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