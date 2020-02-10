Факти ICTV – Випуск 15:45 (10.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: вперше Оскара за кращий фільм дали міжнародній стрічці, загалом фільм Паразити південно-корейського режисера забрав чотири статуетки; уже у двох українців на японському лайнері виявили ознаки коронавірусу; в Україні на обліку 30 тисяч хворих з активною формою туберкульозу; маленька Естонія має територіальні претензії до Росії.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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