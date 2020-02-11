Факты ICTV – Выпуск 15:45 (11.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана и назначил Андрея Ермака руководителем Офиса президента; за год в Украине должны проложить до 4 тыс. километров новых путей; в пяти украинцев проверяют наличие коронавируса; определили рейтинг самых успешных бизнесов в Украине.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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