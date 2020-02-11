Факти ICTV – Випуск 15:45 (11.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана і призначив Андрія Єрмака керівником Офісу президента; за рік в Україні мають прокласти до 4 тис. кілометрів нових шляхів; у п’ятьох українців перевіряють наявність коронавірусу; визначили рейтинг успішних бізнесів в Україні.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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