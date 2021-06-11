Факты ICTV — Выпуск 15:45 (11.06.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.06.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине все еще высокая смертность от коронавируса; наше государство может стать крупным поставщиком зеленого водорода; Украинская ассоциация футбола официально утвердила лозунги Слава Украине — Героям слава; немецкий парламент отказался блокировать строительство Северного потока-2.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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