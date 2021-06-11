Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Факти. Випуски

Факти ICTV – Випуск 15:45 (11.06.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.06.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні все ще висока смертність від коронавірусу; наша держава може стати великим постачальником зеленого водню; Українська асоціація футболу офіційно затвердила гасла Слава Україні – Героям слава; німецький парламент відмовився блокувати будівництво Північного потоку-2.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Сайт Факти ICTV став офіційним медіапартнером українськомовної трансляції WePlay AniMajor
Сайт Факти ICTV став офіційним медіапартнером українськомовної трансляції WePlay AniMajor
Факти ICTV – Випуск 12:45 (11.06.2021)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (11.06.2021)
Факти ICTV. Спорт 8:45 (11.06.2021)
Факти ICTV. Спорт 8:45 (11.06.2021)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (11.06.2021)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (11.06.2021)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (10.06.2021)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (10.06.2021)
Факти ICTV. Спорт 18:45 (10.06.2021)
Факти ICTV. Спорт 18:45 (10.06.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (10.06.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (10.06.2021)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (10.06.2021)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (10.06.2021)
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка