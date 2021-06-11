Факти ICTV – Випуск 15:45 (11.06.2021)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.06.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні все ще висока смертність від коронавірусу; наша держава може стати великим постачальником зеленого водню; Українська асоціація футболу офіційно затвердила гасла Слава Україні – Героям слава; німецький парламент відмовився блокувати будівництво Північного потоку-2.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.
2021-06-11
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