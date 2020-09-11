Факты ICTV — Выпуск 15:45 (11.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине новый тревожный коронавирусный рекорд; масштабная авария под Киевом. Шестеро погибших и 20 пострадавших; без дефицита и вдвое дешевле чем в прошлом году. Украинцы будут с картофелем в этом сезоне; как развивается украинский YouTube и насколько это перспективно; протесты в Беларуси, новые санкции против России и погодные аномалии в Америке.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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