Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Факты. Выпуски

Факты ICTV — Выпуск 15:45 (11.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине новый тревожный коронавирусный рекорд; масштабная авария под Киевом. Шестеро погибших и 20 пострадавших; без дефицита и вдвое дешевле чем в прошлом году. Украинцы будут с картофелем в этом сезоне; как развивается украинский YouTube и насколько это перспективно; протесты в Беларуси, новые санкции против России и погодные аномалии в Америке.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Факты ICTV — Выпуск 12:45 (11.09.2020)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (11.09.2020)
Факты ICTV. Спорт 8:45 (11.09.2020)
Факты ICTV. Спорт 8:45 (11.09.2020)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (11.09.2020)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (11.09.2020)
Факты ICTV. Спорт 7:45 (11.09.2020)
Факты ICTV. Спорт 7:45 (11.09.2020)
Факты ICTV — Выпуск 7:45 (11.09.2020)
Факты ICTV — Выпуск 7:45 (11.09.2020)
Факты ICTV — Выпуск 7:15 (11.09.2020)
Факты ICTV — Выпуск 7:15 (11.09.2020)
Факты ICTV — Выпуск 6:45 (11.09.2020)
Факты ICTV — Выпуск 6:45 (11.09.2020)
Факты ICTV — Выпуск 21:10 (10.09.2020)
Факты ICTV — Выпуск 21:10 (10.09.2020)

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка