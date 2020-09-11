Факти ICTV – Випуск 15:45 (11.09.2020)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні новий тривожний коронавірусний рекорд; масштабна аварія під Києвом. Шестеро загиблих і 20 постраждалих; без дефіциту і вдвічі дешевше ніж торік. Українці будуть з картоплею цього сезону; як розвивається український YouTube і наскільки це перспективно; протести в Білорусі, нові санкції проти Росії та погодні аномалії в Америці.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.
2020-09-11
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