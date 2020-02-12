Факты ICTV – Выпуск 15:45 (12.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: перевозчики требуют упорядочить разрешения на перевозку; новоизбранный глава офиса президента Андрей Ермак на своем первом брифинге обещал открытость для прессы террористам, которые воевали против Украины на Востоке стало легче уехать из Донбасса; китайский коронавирус может помочь мировой экономике с меньшими потрясениями пережить неизбежный финансовый кризис.

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