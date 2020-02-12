Факти ICTV – Випуск 15:45 (12.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: перевізники вимагають впорядкувати дозволи на перевезення; новообраний глава офісу президента Андрій Єрмак на своєму першому брифінгу обіцяв відкритість для преси; терористам, які воювали проти України на Сході стало легше виїхати з Донбасу; китайський коронавірус може допомогти світовій економіці з меншими потрясіннями пережити неминучу фінансову кризу.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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