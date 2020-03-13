Факты ICTV — Выпуск 15:45 (13.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Киеве заседает СНБО по коронавирусу и последующих действий по его ограничению, могут закрыть пункты пропуска и границу для иностранцев; в Черновицкой области еще одно подозрение на коронавирус, госпитализировали женщину, которая вернулась из Италии, состояние старшей женщины с Радомышля стабильно тяжелое; Эстония, Португалия и ввели чрезвычайное положение.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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