Факты ICTV — Выпуск 15:45 (13.10.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.10.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: отсутствие препаратов, медиков и мест в больницах; больные коронавирусом отказываются от лечения и в общественном транспорте едут домой; возможно ли соблюдать противоэпидемических мер и при этом не разрушить малый и средний бизнес; в Харькове пьяный водитель въехал в пивной киоск; а в Одессе уволили учительницу, которая травила девочку за то, что ребенок общается на украинском.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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