Факти ICTV – Випуск 15:45 (13.10.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.10.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: відсутність препаратів, медиків та місць у лікарнях; хворі на коронавірус відмовляються від лікування та в громадському транспорті їдуть додому; чи можливо дотримуватися протиепідемічних заходів і при цьому не зруйнувати малий та середній бізнес; у Харкові п’яний водій в’їхав у пивний кіоск; а в Одесі звільнили вчительку, яка цькувала дівчинку за те, що дитина спілкується українською.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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