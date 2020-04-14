Факты ICTV — Выпуск 15:45 (14.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине уменьшилось количество новых больных и смертей от коронавируса; в Австрии уже открывают магазины, Франция назвала дату, когда заработают школы; пожар в Чернобыльской зоне назвали самым опасным за все время; как украинцы вместе помогают нуждающимся во время кризиса.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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