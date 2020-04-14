Факти ICTV – Випуск 15:45 (14.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні зменшилась кількість нових хворих та смертей від коронавірусу; в Австрії вже відкривають магазини, Франція назвала дату коли запрацюють школи; пожежу у Чорнобильській зоні назвали найнебезпечнішою за весь час; як українці гуртом допомагають нужденним під час кризи.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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