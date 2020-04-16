Факты ICTV — Выпуск 15:45 (16.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: состоялся очередной обмен пленными, домой вернулись 20 украинцев; в Украине новый антирекорд по количеству больных за сутки, уже почти 800 инфицированных медиков; в Европе коронавирус идет на спад, а в США новый максимум смертей; сколько в Украине стоит лечение коронавируса.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.