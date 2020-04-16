Факти ICTV – Випуск 15:45 (16.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: відбувся черговий обмін полоненими, додому повернулись 20 українців; в Україні новий антирекорд за кількістю хворих за добу, уже майже 800 інфікованих медиків; у Європі коронавірус йде на спад, а у США новий максимум смертей; скільки в Україні коштує лікування коронавірусу.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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