Факты ICTV — Выпуск 15:45 (17.04.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине за сутки полтысячи новых случаев коронавируса, эксперты рассказали, когда ожидать пика; в Киеве ночью был самый грязный воздух в мире, что происходит и как уберечься; в Испании уже вторые сутки увеличивается количество умерших от коронавируса.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.
2020-04-17
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