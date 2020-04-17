Факты ICTV — Выпуск 15:45 (17.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине за сутки полтысячи новых случаев коронавируса, эксперты рассказали, когда ожидать пика; в Киеве ночью был самый грязный воздух в мире, что происходит и как уберечься; в Испании уже вторые сутки увеличивается количество умерших от коронавируса.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.