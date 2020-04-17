Факти ICTV – Випуск 15:45 (17.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні за добу півтисячі нових випадків коронавірусу, експерти розповіли, коли очікувати піку; у Києві вночі було найзабрудненіше повітря у світі, що відбувається та як вберегтися; в Іспанії вже другу добу збільшується кількість померлих від коронавірусу.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.