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Факты ICTV — Выпуск 15:45 (17.05.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.05.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Государственные органы Украины активно переходят в цифровой режим; в Украине могут измениться три министра; война между Израилем и ХАМАСом продолжается; через государственное регулирование цен на украинских АЗС исчезает премиум горючее; как мировые и украинские курорты готовятся к летнему сезону.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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