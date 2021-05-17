Факты ICTV — Выпуск 15:45 (17.05.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.05.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Государственные органы Украины активно переходят в цифровой режим; в Украине могут измениться три министра; война между Израилем и ХАМАСом продолжается; через государственное регулирование цен на украинских АЗС исчезает премиум горючее; как мировые и украинские курорты готовятся к летнему сезону.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.