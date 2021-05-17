Факти ICTV – Випуск 15:45 (17.05.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.05.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Державні органи України активно переходять у цифровий режим; в Україні можуть змінитися три міністри; війна між Ізраїлем і Хамасом триває; через державне регулювання цін на українських АЗС зникає преміум пальне; як світові та українські курорти готуються до літнього сезону.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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