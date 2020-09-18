Факты ICTV — Выпуск 15:45 (18.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: инфицированных коронавирусом в Украине снова более 3 тыс., в Минздраве сообщили кому уже не надо делать тесты; хасиды уезжают от украинских границ, те же кому посчастливилось добраться до Умани — готовятся к празднованию; правительство представило бюджет на 2021 год в Верховной Раде и выслушал немало критики.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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