Факти ICTV – Випуск 15:45 (18.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: інфікованих на коронавірус в Україні знову більше 3 тис., у МОЗ повідомили кому вже не треба робити тести; хасиди від’їжджають від українських кордонів, ті ж кому пощастило дістатись до Умані – готуються до святкування; уряд презентував бюджет на 2021 рік у Верховній Раді і вислухав чимало критики.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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