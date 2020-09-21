Факты ICTV — Выпуск 15:45 (21.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: за прошедшую неделю в Украине на 15% возросло количество инфицированных и почти на треть число госпитализированных; транспортный коллапс на пограничном пункте Выступовичи; рынок недвижимости очень медленно оживает после локдауна – ситуация с арендой офисов, общежитий и квартир; прогноз погоды на неделю утешает, практически по всей Украине солнечно и тепло.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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