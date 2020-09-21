Факти ICTV – Випуск 15:45 (21.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: за минулий тиждень в Україні на 15% зросла кількість інфікованих і майже на третину число госпіталізованих; транспортний колапс на прикордонному пункті Виступовичі; ринок нерухомості дуже повільно оживає після локдауну – ситуація з орендою офісів, гуртожитків та помешкань; прогноз погоди на тиждень втішає,практично по всій Україні сонячно і тепло.



Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.