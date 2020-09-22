Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Факты. Выпуски

Факты ICTV — Выпуск 15:45 (22.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Билл Гейтс прогнозирует завершение пандемии в 2022 году; в мире рекордное число больных и заметная тенденция уменьшения смертности; доллар стоит больше с января 2019 года, а экономика обвалилась из-за карантина; на Прикарпатье люди перекрыли дорогу через недостроенную трассу; на Волыне расцвели поля хризантем и лилий.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

Теги: ,

По теме

Факты ICTV — Выпуск 12:45 (22.09.2020)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (22.09.2020)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (22.09.2020)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (22.09.2020)
Факты ICTV. Спорт 8:45 (22.09.2020)
Факты ICTV. Спорт 8:45 (22.09.2020)
Факты ICTV. Спорт 7:45 (22.09.2020)
Факты ICTV. Спорт 7:45 (22.09.2020)
Факты ICTV — Выпуск 7:45 (22.09.2020)
Факты ICTV — Выпуск 7:45 (22.09.2020)
Факты ICTV — Выпуск 7:15 (22.09.2020)
Факты ICTV — Выпуск 7:15 (22.09.2020)
Факты ICTV — Выпуск 6:45 (22.09.2020)
Факты ICTV — Выпуск 6:45 (22.09.2020)
Факты ICTV — Выпуск 21:10 (21.09.2020)
Факты ICTV — Выпуск 21:10 (21.09.2020)

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх