Факты ICTV — Выпуск 15:45 (22.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Билл Гейтс прогнозирует завершение пандемии в 2022 году; в мире рекордное число больных и заметная тенденция уменьшения смертности; доллар стоит больше с января 2019 года, а экономика обвалилась из-за карантина; на Прикарпатье люди перекрыли дорогу через недостроенную трассу; на Волыне расцвели поля хризантем и лилий.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.