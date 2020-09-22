Факти ICTV – Випуск 15:45 (22.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Білл Гейтс прогнозує завершення пандемії в 2022 році; у світі рекордне число хворих та помітна тенденція зменшення смертності; долар коштує найбільше з січня 2019 року, а економіка обвалилась через карантин; на Прикарпатті люди перекрили дорогу через недобудовану трасу; на Волині розквітли поля хризантем та лілей.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.