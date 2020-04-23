Факты ICTV — Выпуск 15:45 (23.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 232.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине рекордное количество зараженных коронавирусом за сутки — 568 случаев; в правительстве прогнозируют масочный режим в общественном транспорте даже после карантина; итальянские фермеры вынуждены утилизировать часть урожая из-за закрытых ресторанов.

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