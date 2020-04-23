Факти ICTV – Випуск 15:45 (23.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні рекордна кількість заражених коронавірусом за добу – 568 випадків; в уряді прогнозують масковий режим у громадському транспорті навіть після карантину; італійські фермери змушені утилізувати чатисну врожаю через закриті ресторани.

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