Факты ICTV – Выпуск 15:45 (24.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Кабмин успокаивает, что коронавирус украинцам не страшен и денег на пенсии хватит; пять лет после обстрела Мариуполя, более 30 погибших и почти 150 раненных, а наводчик уже на свободе; что принес Всемирный экономический форум в Давосе Украине.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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