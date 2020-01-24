Факти ICTV – Випуск 15:45 (24.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Кабмін заспокоює, що коронавірус українцям не страшний і грошей на пенсії вистачить; п’ять років після обстрілу Маріуполя, понад 30 загиблих та майже 150 поранених, а навідник уже на свободі; що приніс Всесвітній економічний форум в Давосі Україні.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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