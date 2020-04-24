Факты ICTV — Выпуск 15:45 (24.04.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине за сутки 477 новых случаев коронавируса; Чехия отменила карантин и открыла границы; украинские лаборатории, где делают ПЦР-тесты на коронавирус, работают на пределе своих сил; до 40% украинских ресторанов после карантина могут не открыться.
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2020-04-24
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