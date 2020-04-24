Факты ICTV — Выпуск 12:45 (24.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 477 новых случаев за сутки. Шестеро умерли, почти сто выздоровели; до сих пор горит на Житомирщине. Утром в столице не было чем дышать. Два очага огня в Чернобыле; сотни миллиардов долларов, чтобы спасти мировую экономику. Страны разрабатывают план, как вывести финансовую систему из кризиса; ВНО будет. Как во времена эпидемии выпускники будут сдавать тесты, и за что наиболее переживают родители.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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