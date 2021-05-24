Факты ICTV — Выпуск 15:45 (24.05.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.05.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: международные авиакомпании не хотят встретить истребители, так что облетают территорию Беларуси из-за инцидента с самолетом Ryanair, последствия воздушной облавы Лукашенко; резко возросло количество инфицированных Covid-19 в японской Осаке; аграрная Украина все еще больше покупает овощей и фруктов за границей, чем их экспортирует.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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