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Факти ICTV – Випуск 15:45 (24.05.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.05.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: міжнародні авіакомпанії не хочуть натрапити на винищувачі, тому облітають територію Білорусі через інцидент з літаком Ryanair, наслідки повітряної облави Лукашенка; різко зросла кількість інфікованих Covid-19 у японській Осаці; аграрна Україна все ще більше купує овочів і фруктів за кордоном, аніж їх експортує.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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