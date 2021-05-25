Факты ICTV — Выпуск 15:45 (25.05.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.05.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Беларусь удивлена решением Украины прекратить авиасообщение с Минском, сегодня же обнародовано видео из СИЗО задержанного Протасевича, на его лице замаскированные синяки; Служба безопасности прямо в центре Киева выявила целый схрон оружия; забудьте про антитела, именно клеточный иммунитет защитит вас от коронавируса, так называемые Т-лимфоциты распознают пораженную клетку и уничтожают ее вместе с вирусом.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.