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Факти ICTV – Випуск 15:45 (25.05.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.05.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Білорусь здивована рішенням України припинити авіасполучення з Мінськом, сьогодні ж оприлюднено відео із СІЗО затриманого Протасевича, на його обличчі замасковані синці; Служба безпеки прямо в центрі Києва виявила цілий схрон зброї; забудьте про антитіла, саме клітинний імунітет захистить вас від коронавірусу, так звані Т-лімфоцити розпізнають уражену клітину і знищують її разом з вірусом.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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