Факты ICTV – Выпуск 15:45 (25.11.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.11.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на передовой террористы ранили гражданскую жену и обстреляли поселок; Светловодск замерзает, в городе чрезвычайная ситуация, люди требуют чтобы приехал президент; многодетные семьи страдают от обязательные автокресла; в Рогатине сотни миллионов вложили в новую дорогу, но не сделали объезд.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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